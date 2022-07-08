В Севастополе загорелось общежитие на Парковой

Эвакуировали 5 человек

В Севастополе утром 8 июля случился пожар в общежитие в районе улицы Парковая. Очевидцы позвонили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях севастопольского главка МЧС и сообщили, что виден дым из окна общежития.

По прибытии информация подтвердилась. На месте сформировано одно звено ГДЗС. На тушение подано два ствола «Б». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Из здания эвакуировано 5 человек.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, в Севастополе спасли человека из обрушившегося дома в СТ «Рыбак-7» в результате разгерметизации газового баллона.

Ольга Сурикова