В Севастополе спасли человека из-под завалов дома, рухнувшего в результате разгерметизации баллона

Вчера вечером в экстренную службу Севастополя поступила информации об обрушении дома в СТ «Рыбак-7» в результате разгерметизации газового баллона.

К месту незамедлительно направлены силы МЧС, по прибытии установлено: происшествие вызвало обрушение части дома на площади 20 квадратных метров. Обнаружен пострадавший, произведены работы по его извлечению из-под разрушенных конструкций.

Мужчина передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован. Иных пострадавших нет. К месту также были направлены полиция и аварийная газовая служба. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дарья Тимофеева

Фото: МЧС