Севастополю дали в кредит 740 млн рублей на строительство дороги на Античном

Отдать нужно будет через три года

Севастополю выделят 740 млн рублей на строительство автомобильной дороги на проспекте Античном. Решение принято на заседании штаба с регионами под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Одобрили заявку Севастополя на инфраструктурный кредит. В городе активно осуществляется комплексная застройка. Кредит выдается как раз на подобный проект, подразумевающий не только жилищное строительство, но и учитывающий потребность в новой автомобильной дороге», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Протяженность новой дороги составит 1,73 км.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что важно дорогу сделать не только комфортной, но и безопасной, так как рядом находятся две школы. Сейчас дети ходят по временному деревянному настилу.

Также упоминается, что в 2022 году в Севастополе планируется отремонтировать 17 дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы на 7 из них уже завершены, на 10 объектах — продолжаются.

Также в правительстве пояснили, что данные федеральные средства предоставляются на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения.

Напомним, Севастополю дополнительно выделено 450 млн рублей на ремонт дорог межмуниципального и местного значения.

Ольга Сурикова