В Севастополе только после вмешательства прокуратуры ребенка обеспечили лечебным питанием

С марте не поставлялось

В Севастополе после вмешательства прокуратуры ГБУЗС «Медицинский склад № 1043» закупил лечебное питание для ребенка-инвалида.

В ведомство обратилась мама 6-месячного мальчика, который, согласно назначению педиатра, нуждается в специализированном продукте лечебного питания – сухой смеси «PCU Анамикс Инфант». И получат он его по закону должен бесплатно.

Однако, несмотря на наличие льготного рецепта, выписанного в марте текущего года, смесь для младенца своевременно не предоставлялась.

«Прокуратура города внесла директору Департамента здравоохранения города Севастополя представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас ребенок обеспечен лечебным питанием.

Напомним, в Севастополе прокуратура в судебном порядке вынуждена добиваться удовлетворения иска об оснащении детского центра медицинской реабилитации инвалидов, который расположен на проспекте Октябрьской Революции, 45.

Ольга Сурикова