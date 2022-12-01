В Севастополе зафиксировали значительное падение уровня животноводства

По данным статистики департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя, за 2021 год в Севастополе снизились: на 25,4 % производство скота и птицы на убой, на 19,1 % производство молока и на 11,6% производство яиц.

Как сообщила руководитель департамента Наталия Скорюкова, 90% всех сельскохозяйственных животных и птиц находится в личных и подсобных хозяйствах и только десятая часть в фермерских.

«Статистика подтверждает незначительное уменьшение в производстве скота и птицы на убой в следствии снижения покупательского спроса на местную продукцию по причине увеличения предложения на рынке», — сообщила Скорюкова.

Напомним, Наталия Скорюкова предположила, что местные производители занимают только 5% среди всех товаров на прилавках города.

Дмитрий Островский