В Севастополе только 5 % продуктов производятся местными предприятиями

В ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова предположила, что местные производители занимают только 5% среди всех товаров на прилавках города.

«Если говорить в процентном соотношении, то я не могу сказать точно, но мне кажется процентов 5 на прилавках однозначно продукция Севастополя», — отметила Скорюкова, назвав эту ситуацию нормальной.

При этом руководитель департамента отметила, что те продукты, которые производятся в Севастополе имеют спрос в других регионах. Скорюкова привела в пример садоводческую продукцию, виноград и рыбу.

Напомним, в деятельности ветеринарных лабораторий Севастополя выявлены нарушения. Проверка проводилась межрайонной природоохранной прокуратурой.