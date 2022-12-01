Начальник тылового обеспечения Крымской таможни пойдет под суд

Бывший замначальника Крымской таможни– начальник отдела тылового обеспечения предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

В марте 2021 года обвиняемый заключил госконтракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории. В июне 2021 года с целью строительного контроля ремонтных работ таможней был заключен еще один контракт с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора».

Однако в период ремонта здания представителем строительного контроля никакие работы не принимались, акты не подписывались. При этом подчиненные направляли сигналы, что на объекте не все в порядке.

«Зная о невыполненных в полном объеме работах, подписал акты об их приеме, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства. В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн. рублей», — сообщает пресс-служба Следкома.

Бывший руководитель отдела свою вину признал.

Расследование уголовного дела в отношении и.о. гендиректора фирмы, обвиняемой в мошенничестве, в настоящее время продолжается.

Ольга Сурикова