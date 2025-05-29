В Севастополе задержаны несовершеннолетние водители мопедов

Сотрудники ГИБДД Севастополя во время дневного патрулирования остановили двух 16-летних подростков. Ребята управляли мопедами без водительских удостоверений.

С подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа. Материалы дела переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедом разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста, только после прохождения обучения в автошколе и получения водительского удостоверения категории «М». Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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