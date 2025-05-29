В Севастополе завершили расследование дела о мошенничестве на 6,9 млн рублей

Следствие по уголовному делу о хищении 6,9 млн рублей у четырёх жителей Севастополя при строительстве дома завершено. Обвиняемый, 53-летний застройщик, приобрёл в районе проезда Каспийский два земельных участка, которые позже разделил ещё на два. Заведомо зная, что на этих участках запрещено возведение многоквартирных домов, мужчина построил там трёхэтажный дом и обманом привлёк потенциальных покупателей квартир.

С 2016 по 2023 обманом мошенник похитил почти 7 миллионов рублей у четырёх жителей Севастополя. Жертвы перевели ему деньги, поверив в легальность проекта.

В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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