Погода в Севастополе 30 мая

Погода
30-05-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ночью, утром туман.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 21…23°.

Фото: Анна Корнилова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 