В Севастополе задержаны автомобили, груженные отходами без документов

Штраф может составить 250 тысяч рублей

Севприроднадзором совместно с Госавтоинспекцией Севастополя продолжаются рейдовые мероприятия по контролю транспортировки отходов, сообщает пресс-служба правительства города.

В ходе рейда задержаны два автомобиля, перевозившие отходы без разрешительных документов. По данным фактам возбуждены дела по административным правонарушениям.

Нарушителям за несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами грозит административный штраф до 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее Севприроднадзором неоднократно останавливали грузовые автомобили с отходами в районе балки Бермана. Также в Инкермане недалеко от озера Святого Климента и Свято – Климентовского пещерного монастыря была обнаружена свалка бытовых отходов.

Ольга Сурикова

Фото: Севприроднадзор