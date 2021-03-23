В Севастополе предложили ввести льготы для сирот при поступлении в профтехучилища

До 2012 года такая льгота существовала

Дети-сироты, а также дети, лишенные родительского попечения, смогут поступить на бюджет в учреждения среднего профессионального образования вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Проект федерального закона, предполагающий изменения в 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесли в заксобрание Севастополя депутаты из фракции ЛДПР вице-спикер Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

«Действующий на сегодняшний день федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает какие-либо льготы для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Хотя до 2012 года такая льгота существовала», — пояснил необходимость внесения изменений в федеральное законодательство Журавлев.

Вице-спикер добавил, что льгота будет распространяться на детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.