В Севастополе стартовал третий тур Регбийной школьной лиги

Планируется создать сборную по тэг-регби

Третий тур сезона 2020-2021 года Севастопольской регбийной школьной лиги стартовал на новом стадионе школы № 22. Соревнования продлятся три дня, в них примут участи 24 команды из разных школ города.

Первые встречи состоялись в понедельник, 22 марта. Биться за победу пришлось в сильный дождь, но от этого игры стали только зрелищней, сообщает пресс-служба городской федерации регби.

За время соревнований на обновлённом поле сойдутся команды юношей и девушек 9 – 16 лет из 11 школ города – всего 24.

«Для создания полноценной соревновательной жизни в городе мы разделили школьную лигу на 4 этапа, первые два прошли в прошлом году, третий проводим сейчас – в марте, финал сезона 2020-2021 года пройдет в мае. Планируем также создать сборную Севастополя по тэг-регби для участия на всероссийском уровне», – отметила директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Также в федерации рассказали, что по результатам мартовских соревнований сформируют две команды, которые примут участие в отрытом чемпионате по регби «Черноморский овал», который пройдем 17 марта в Севастополе, участниками станут сильнейшие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Зеленограда, Крыма и других городов.

Фото: пресс-служба Севастопольской городской федерации регби