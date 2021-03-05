В балке Бермана на «горячем» поймали грузовик с отходами

За несанкционированную свалку штраф грозит до 250 тысяч рублей



Севприроднадзором совместно с Департаментом городского хозяйства и Госавтоинспекцией Севастополя в районе балки Бермана проведено рейдовое мероприятие. В ходе рейда остановлено грузовое транспортное средство, перевозившее отходы.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, водитель не смог предоставить документы, подтверждающие класс опасности отходов.

При этом транспортирование без подтверждающих документов является нарушением установленных требований (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

За нарушение инспектором Севприроднадзора составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф до 250 тысяч рублей.

Напомним, специалисты Севприроднадзора обследовали территорию в балке Бермана, где, по заявлениям граждан, размещена несанкционированная свалка строительных отходов и отходов грунта. В связи с этим департаментом начато административное расследование, чтобы установить все обстоятельства.

Фото: Севприроднадзор

Ольга Сурикова