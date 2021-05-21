В Севастополе задержан злостный неплательщик штрафов на авто с иностранными номерами

Имел 32 неоплаченных штрафа

В Севастополе автоинспекторы ГАИ задержали восемь транспортных средств, владельцы которых имеют задолженность перед государством.

Программный комплекс «Дорожный пристав» сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. При обнаружении задолженности у владельца автомобиля сразу поступит сигнал и автоинспектора ее остановят. Ему может быть как вручена квитанция, повестка в суд, так и сразу арестован личный транспорт.

В ходе такого рейда проверку прошли и иностранные автомобили, владельцы которых являются должниками по штрафам за нарушение ПДД.

Так, как сообщает пресс-служба городского ГИБДД, автоинспекторы задержали одного водителя с иностранными государственными регистрационными знаками. Выяснилось, что мужчина имеет 32 неоплаченных административных материала на сумму более 30 тысяч рублей.

В данную базу попадают все должники, которые находятся на контроле приставов: неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, долги по коммунальным платежам.

Напомним, в Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика штрафов, в отношении которого составлено 542 административных протокола за нарушение ПДД на общую сумму задолженности 1 126 500 рублей.

Ольга Сурикова

Фото: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю