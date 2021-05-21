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Севастопольские депутаты хотят эффективнее помогать гражданам

21-05-2021
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Для этого им нужно сократить срок ответа на запрос

 

Депутаты заксобрания Севастополя хотят получить дополнительные инструменты для налаживания эффективной системы помощи горожанам. Для этого они предлагают внести изменения в местный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя», предполагающие сократить срок ответа на депутатский запрос с 30 календарных до 14 рабочих дней.

Среди инициаторов данных изменений – депутаты из фракции ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

«К нам регулярно обращаются севастопольцы со своими проблемами абсолютно разной тематики. В большинстве случаев они приходят к нам после того, как им ответили отпиской органы исполнительной власти и нам нужно снова обращаться к чиновникам и требовать от них конкретных ответов. Но сейчас срок ответа на депутатский запрос месяц, за это время может разное произойти, порой человеку уже даже нельзя будет помочь. Если, например, речь идет о форс-мажоре или проблемах со здоровьем, да и вообще, когда речь идет о помощи гражданам нужно максимально упразднить все бюрократические проблемы», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя Иль Журавлев.

Отметим, сегодня срок рассмотрения и предоставления ответа на депутатский запрос составляет 30 календарных дней, столько же, сколько и срок для ответа на обращения граждан. В то же время срок ответа на информационный запрос средства массовой информации составляет 7 календарных дней.

Дарья Тимофеева 

Фото: пресс-службы заксобрания Севастополя 

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