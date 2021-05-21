Севастопольские депутаты хотят эффективнее помогать гражданам

Для этого им нужно сократить срок ответа на запрос
Депутаты заксобрания Севастополя хотят получить дополнительные инструменты для налаживания эффективной системы помощи горожанам. Для этого они предлагают внести изменения в местный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя», предполагающие сократить срок ответа на депутатский запрос с 30 календарных до 14 рабочих дней.
Среди инициаторов данных изменений – депутаты из фракции ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов.
«К нам регулярно обращаются севастопольцы со своими проблемами абсолютно разной тематики. В большинстве случаев они приходят к нам после того, как им ответили отпиской органы исполнительной власти и нам нужно снова обращаться к чиновникам и требовать от них конкретных ответов. Но сейчас срок ответа на депутатский запрос месяц, за это время может разное произойти, порой человеку уже даже нельзя будет помочь. Если, например, речь идет о форс-мажоре или проблемах со здоровьем, да и вообще, когда речь идет о помощи гражданам нужно максимально упразднить все бюрократические проблемы», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя Иль Журавлев.
Отметим, сегодня срок рассмотрения и предоставления ответа на депутатский запрос составляет 30 календарных дней, столько же, сколько и срок для ответа на обращения граждан. В то же время срок ответа на информационный запрос средства массовой информации составляет 7 календарных дней.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-службы заксобрания Севастополя