Офицерский корпус Севастополя выявил комплекс проблем в сфере системы ЖКХ Нахимовского района

Мусор, свалки, разрушенные подъезды и грязные дворы

На протяжении нескольких месяцев (апреля и мая) общественная организация Офицерский корпус Севастополя во главе с Валерием Струковым по обращению жителей проводила мониторинг качества работы коммунальных служб в Нахимовском районе.

Среди основных проблем, которые удалось выявить, — несвоевременный и некачественный вывоз мусора, удручающее состояние контейнерных площадок, стихийные свалки, неухоженные дворовые территории и общественные пространства. Оставляет желать лучшего и состояние жилого сектора – многие конструкции многоквартирных домов находятся в аварийном состоянии и угрожают жизни и здоровью людей, в частности, подпорные стены, козырьки над подъездами, а порой и сами несущие стены и фундаменты домов.

Состояние подъездов жилых домов – это вообще отдельная история: практически нигде не сделан ремонт, а если сделан, то силами самих жильцов, управляющие компании элементарно не проводят уборку, не меняют лампочки, не проводят дератизацию. О покосе травы на придомовых территориях жители района даже и не мечтают.

«Люди в своих обращениях к нашей общественной организации говорят о том, что они исправно оплачивают постоянно растущие счета за фактически не оказываемые им услуги управляющих компаний. Есть масса вопросов и к муниципалитету, и к региональному оператору по вывозу мусора относительно того, почему контейнерные площадки превращаются в свалки, почему вовремя не производится вывоз мусора из урн на улицах района и остановках общественного транспорта, почему не убираются дворы и общественные пространства», — говорит Стрюков.

Глава Офицерского корпуса возмущен и тем фактом, что на запросы организации, направляемые в адрес департамента городского хозяйства и муниципалитета с перечислением выявленных фактов недобросовестной работы оператора по вывозу мусора, предприятия, осуществляющего саночистку территории и управляющей компании «Нахимовского района» приходят формальные отписки.

«Мы просим предоставить конкретные данные о графике вывоза мусора, о графике уборки урн и санитарной очитки территории, нам отказываются предоставить эти данные. Как жители могут проконтролировать выполняет ли оператор по вывозу мусора или подрядчик по саночистке свои контрактные обязательства, если нам не известен график?», — задается вопросом Стрюков.

Общественник вынужден резюмировать: «Не хотелось бы в это верить, но складывается впечатление, что чиновники из департамента городского хозяйства и муниципальные власти преднамеренно не предоставляют информацию общественности, чтобы прикрыть огрехи работы конкретных подрядчиков».

Дарья Тимофеева

Фото: Валерий Стрюков