В Севастополе задержан мужчина за незаконное хранение боевой гранаты

Оперативники обнаружили у 42-летнего мужчины в сарае ручную гранату Ф-1, которая согласно заключению экспертно-криминалистического исследования является боеприпасом времен Великой Отечественной войны и пригодна для использования по назначению, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Задержанный рассказал, что ранее он занимался поиском исторических артефактов и во время раскопок обнаружил гранату, которую хранил у себя дома без цели сбыта.

На него заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Читайте также: Севастополец хранил дома взрывчатку и ручные гранаты

Ольга Сурикова