В Чернореченского каньоне ночью нашли группу заблудившихся туристов

Происшествия
27-02-2023
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В Севастополе в субботу, 25 февраля, около восьми часов вечера в Центр гражданской защиты поступило сообщение о необходимости оказания помощи туристам, заблудившихся в горно-лесистой местности Чернореченского каньона.

Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась Работы были завершены в 02:50.

От ГКУ ЦГЗ было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники.

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Ольга Сурикова

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