Севастополец хранил дома взрывчатку и ручные гранаты

Задержан ФСБ

Житель Севастополя предстанет перед судом за незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывных устройств, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ведомством установлено, что в декабре 2021 года мужчина нашел в своем гараже тротиловую шашку c массой взрывчатого вещества более 390 граммов и 2 дистанционных запала к наступательно-оборонительным ручным гранатам дистанционного действия РГД-33.

При этом он вместо того, чтобы сдать найденное в полицию, хранил все в квартире по ул. Киевской.

Обыском и изъятием занимались сотрудники ФСБ.

Мужчина находится под домашним арестом. Его дело направлено в суд.

Напомним, ранее уже сообщалось о задержании жителя Севастополя, который хранил боеприпасы времен Великой Отечественной войны в шкафу на даче.

Ольга Сурикова