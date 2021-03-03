В Севастополе задержан мошенник за аферу в интернете

За 5 тысяч рублей он может получить два года

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Под предлогом продажи строительных материалов он похитил у местного жителя 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Севастополец стал жертвой мошенника, когда хотел приобрести камень-ракушечник по объявлению, которое он нашёл в интернете. Незнакомец убедил его перечислить деньги в счёт оплаты на указанный им банковский счёт, а затем перестал выходить на связь и скрылся.

В итоге оперативники Гагаринского района задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления.

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За него заведено уголовное дело «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, за прошедшую неделю две жительницы города в возрасте 22 и 44 лет стали жертвами мошенников и лишились более 91 тысячи рублей. Так, 22-летняя девушка лишилась своих сбережений, когда искала способы заработка в Интернете и перечислила мошеннику 47 тысяч рублей.

Ольга Сурикова