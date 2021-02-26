В Севастополе девушка искала заработок в Интернете и отправила мошеннику 50 тыс рублей

За прошедшую неделю две жительницы города в возрасте 22 и 44 лет стали жертвами мошенников и лишились более 91 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Так, 22-летняя девушка лишилась своих сбережений, когда искала способы заработка в Интернете и перечислила мошеннику 47 тысяч рублей, а 44-летняя местная жительница также стала жертвой, когда повелась на уговоры под предлогом продажи подержанной мебели перевести 44 тысячи рублей на указанный неизвестным счёт.
В ведомстве отметили, что одна из потерпевших – молодая девушка – знала о способах, которые используют дистанционные мошенники, но, несмотря на это, попалась на уловки злоумышленника.
Сейчас полиция Севастополя проводит оперативно-розыскные мероприятия, надеясь задержать преступников.
При этом правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными при общении с неизвестными.
Напомним, недавно сообщалось, что две жительницы Севастополя, 73 и 82 лет, стали жертвами «развода» и лишились 300 тысяч рублей.