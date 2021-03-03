Российские отели будут вводить систему Аll inclusive

Сейчас каждая гостиница трактует эту категорию по-своему

Ростуризм разработает новые стандарты для отечественных отелей. В них появятся такие категории, как «все включено» и «ультра все включено».

Сейчас планируется скорректировать нынешнюю классификацию и приблизить отечественный гостиничный бизнес к мировому уровню.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по туризму разработать стандарты для оказания гостиничных услуг по программе «все включено». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию протокола.

В Ростуризме подтвердили работу над новыми стандартами. Это стало необходимым, так как каждая гостиница по-своему трактовала систему all inclusive. Например, в одних предусмотрены пять приемов пищи в день, в других шведский стол доступен круглосуточно.

Поэтому должны появится российские стандарты категорий «все включено» и «ультра все включено».

По информации издании, в нашей стране по системе all inclusive работают около 10-15% отелей. Переход на этот формат, как правило, повышает стоимость размещения на 20-25%.

Напомним, Севастополь, несмотря на пандемию, в 2020 году город посетили 570 тысяч туристов.

Ольга Сурикова