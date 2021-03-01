Мошенники получают по 200 тысяч в сутки от севастопольцев

Жертвами за сутки стали сразу три человека

На уловки дистанционных мошенников поймались 41-летняя и 68-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 69 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых в совершённых преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

В ведомстве особо подчеркнули, что обе женщины знали о способах, которые используют мошенники для хищения денег, но несмотря на это лишись своих сбережений.

В двух случаях на мобильные телефоны потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили сообщить им реквизиты своих карт и полученные СМС-коды. После этого мошенники похитили со счетов горожан 197 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе.

В третьем случае жительница Севастополя лишилась 28 тысяч рублей, когда сообщила СМС-коды мошеннику в социальной сети под предлогом бронирования арендованной недвижимости.

В полиции еще раз призвали горожан быть максимально осмотрительными при общении с неизвестными и помнить, что сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам по телефону о возможных проблемах и блокировке банковских карт, не уточняют реквизиты и конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам для хищения денег.

Также в пресс-службе пояснили, что, если Вам позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о якобы возникших проблемах с банковским счетом, то это звонят мошенники и нужно немедленно прекратить разговор.

Напомним, на прошлой неделе две жительницы города в возрасте 22 и 44 лет стали жертвами мошенников и лишились более 91 тысячи рублей.

Ольга Сурикова