В Севастополе задержан любитель сладкого

В Севастополе мужчину сгубила любовь к сладостям. Полиция задержала его за грабеж в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю

Продавщица не смогла его догнать

Его заметила сотрудница магазина и попыталась остановить, но ему удалось сбежать. А главное, успеть съесть шоколад, пока его не задержала полиция.

Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Ему теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Севастополя задержали семейную пару, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина.

Ольга Сурикова