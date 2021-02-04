В Севастополе задержан любитель сладкого

Продавщица не смогла его догнать
В Севастополе мужчину сгубила любовь к сладостям. Полиция задержала его за грабеж в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю
В подробностях пресс-служба указала, что вечером в одном из ТЦ мужчина открыто похитил шоколадные плитки на сумму более тысячи рублей и направился к выходу.
Его заметила сотрудница магазина и попыталась остановить, но ему удалось сбежать. А главное, успеть съесть шоколад, пока его не задержала полиция.
Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Ему теперь грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, полицейские Севастополя задержали семейную пару, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина.
Ольга Сурикова