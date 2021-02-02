В Севастополе семейная пара сядет за любовь к прекрасному

У запаха есть свой срок

Полицейские Севастополя задержали семейную пару, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Мужчина и женщина решили добавить ароматного акцента своему образу и похитили в торговом зале парфюмерию и косметические средства на три тысячи рублей.

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Оперативники Нахимовского района установили личности и задержали парочку. Оказалось, женщина уже привлекалась за аналогичные преступления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за кражу. Им грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, в Севастополе участковые задержали семейную пару за кражу из супермаркета. Для кражи муж с женой использовала детскую коляску.

Ольга Сурикова