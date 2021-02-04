В Севастополе строят дом с квартирами для детей-сирот

Дом на Лабораторном шоссе

В Севастополе строят жилой дом, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот. Объект будет построен по адресу Лабораторное шоссе, 33, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, строительство этого дома стало возможным после внесения изменений в госпрограмму «Жилище», которая позволяет строить дома самостоятельно и принимать участие в долевом строительстве.

«Закупать квартиры для детей-сирот или жителей аварийных домов не получалось из-за того, что стоимость квадратного метра на рынке оказалась выше наших лимитов», — отметил Илларион Гапицонов.

Строящийся дом должен отвечать требованиям к жилью, которое предусмотрено для детей-сирот и жителей аварийных домов: однокомнатные квартиры площадью 33 кв. м, двухкомнатные – 54-56 м кв. м и нестандартные — 42-44 кв. м.

«Последние 20 лет такие площади в Севастополе никто не строил», — отметил представитель застройщика Александр Лысенко.

Строительные работы планируется завершить до конца года. Передать квартиры планируется уже в первом квартале 2022 года.

В Севастополе на квартирном учете стоят чуть менее 600 детей-сирот.

Дома планируется строить и дальше. Уже, как отметил Гапицонов, подобраны земельные участки и скоро начнется проектирование. В этом году правительство будет стараться сдать один такой дом.

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Также в правительстве сообщили, что дом на Лабораторном шоссе, 33 строит ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый». Цена контракта – 134,3 млн рублей. По условиям контракта застройщик передаст в казну города 54 благоустроенных жилых помещения с ремонтом, площадью не менее 33 кв. м., для последующей передачи детям-сиротам.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова