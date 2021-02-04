В Севастополе взято на контроль решение вопроса по реконструкции причала для жителей Радиогорки

Жители обратились с коллективным письмом к депутату Куринову

В ходе сессии законодательного собрания Севастополя депутат от ЛДПР Андрей Куринов в очередной раз поднял вопрос о реконструкции пирса №4 – важного связующего объекта жителей Северной стороны (микрорайона Радиогорка) с Севастополем, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

Депутат отметил, что к нему поступило коллективное обращение от жителей микрорайона за подписью 75 человек.

«Это люди, которые ежедневно добираются в город с Радиогорки. Везут детей в школы, детские сады. Мною был направлен депутатский запрос в адрес правительства Севастополя. Был получен краткий ответ о том, что предложение по включению мероприятия по реконструкции пирса будет направлено в Минэконом России при последующей корректировке Федеральной целевой программы «Социальное экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь» до 2022 года». Но мы все также знаем, что причал этот частично подтоплен, и находится в аварийном состоянии», – подчеркнул Андрей Куринов.

В завершении депутат попросил заместителя губернатора Севастополя Светлану Пирогову взять на контроль вопрос по реконструкции причала, а также рассмотреть иные варианты решения проблемы, так как техническое состояние причала волнует жителей микрорайона Северной стороны, доставляя сильные неудобства.

Фото: пресс-служба Севастопольского городского отделения ЛДПР