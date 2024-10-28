В Севастополе задержали «ждуна», который в присутствии коллег поддерживал наступление ВСУ на Курскую область

Житель Севастополя Богдан Раисович Щетинин, 1980 г.р., у себя на работе, в присутствии коллег дискредитировал Вооруженные Силы РФ, оскорблял Президента РФ, поддерживал наступление ВСУ на Курскую область, хвастался наличием родственников из числа ВСУ, дислоцирующихся в Курской области, охраняющих военнослужащих ВС РФ, находящихся в плену, пишет «крымский Смерш».

Он был задержан сотрудниками ФСБ.

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На него составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, материалы переданы в суд.

Напомним, в Севастополе недавно задержали молодого человека, который с фейковых страниц в социальной сети Вконтакте и в запрещённой в России соцсети Инстаграм размещал посты, дискредитирующие армию России, украинскую нацистскую символику и музыку, а также антироссийские высказывания.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот ТГ-канала Крымский Смерш

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