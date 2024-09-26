Севастопольские полицейские задержали очередного ждуна

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму задержан житель Севастополя Владислав Болтак.

Молодой человек с фейковых страниц в социальной сети Вконтакте и в запрещённой в России соцсети Инстаграм размещал посты, дискредитирующие армию России, украинскую нацистскую символику и музыку, а также антироссийские высказывания.

Болтак одумался и записал видео с извинениями и заверил, что раскаивается в своих действиях.

По факту правонарушений, совершенных юношей, составлены протоколы, а материалы направлены в суд.

Напомним, в июне сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали жительницу Севастополя Евгению Яковлеву. Девушка в проукраинских группах поддерживала ВСУ, отрицала территориальную принадлежность Крыма, оскорбляла военных и высказывала желание помогать ВСУ координатами российской военной техники и военных объектов.

В мае также стало известно, что уроженец Сумской области, проживающий в Севастополе, был осужден на 2,5 года тюремного заключения за антироссийские высказывания.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канала Крымский Смерш

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