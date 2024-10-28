В Севастополе исполнили классику в современной обработке

26 октября на сцене Севастопольского центра культуры и искусств свою новую программу «Классика. Эпично. Сегодня.» представил Малый состав Севастопольского симфонического оркестра.

Музыканты исполняли мировые шедевры классики в современной обработке. Это было сочетание симфонической и электронной музыки. Концерт сопровождался световыми эффектами, дымом и даже мукой, которую барабанщик высыпал на свой инструмент для эффектного музыкального антуража.

Малый состав Севастопольского симфонического оркестра анонсировал следующий концерт для самых маленьких — «Детство. Мультики. Попкорн». Они исполнят саундтреки к знаменитым мультфильмам.

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Анна Левина