В Севастополе на транспортной развязке на 5 км готовится к запуску четвертый съезд, ведущий на Камышовое шоссе

На 5 км, на дорожной развязке более известной в Севастополе как «Огурец», готовится к запуску еще один съезд, ведущий на Камышовое шоссе

Как сообщает Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, здесь уже уложили асфальт, строятся ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены.

Отмечается, что развязка станет самой крупной и сложной в Севастополе: объект втрое больше Ялтинского кольца. На сегодня строительная готовность составляет 35%. Завершение работ по контракту — конец 2025 года.

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Проектом предусмотрено строительство двухуровневой развязки. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом.

Напомним, съезд с развязки «Огурец» на Острякова будет перекрыт на 2,5 года.

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Ольга Сурикова