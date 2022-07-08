В Севастополе задержали вооруженного дебошира на крыше пятиэтажки

Помогли психологи МЧС

В Севастополе 7 июля на крыше пятиэтажки на улице Руднева задержали дебошира. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение от жителя дома о том, что на крыше дома неизвестный забаррикадировал выход на чердак.

На место прибыли сотрудники ППС полиции и МЧС.

«Правоохранители выяснили, что в чердачном помещении находится мужчина предположительно в состоянии опьянения, который перекрыл подручными средствами выход на крышу. Увидев полицейских нарушитель с металлическим прутом в руках стал вести себя угрожающе», — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря действиям сотрудников полиции и психолога МЧС, агрессивного мужчину удалось обезоружить и задержать.

Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.

В пресс-службе МЧС корреспонденту «Севкора» уточнили, что «по речам мужчины было понятно, что он, возможно, может совершить какие-то деструктивные действия над собой. Психологи отговорили его, уговорили открыть двери и выйти. Дальше его передали полиции».

По данным спасателей, о своих намерениях покончить жизнь самоубийством, предположительно, перед тем как забаррикадироваться, он сообщал соседям или близким, психологам это желание он уже не озвучивал.

В пресс-службе МВД добавили, что в настоящее время задержанный помещен в медицинское учреждение для оказания ему помощи. По факту произошедшего инцидента полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

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Ольга Сурикова