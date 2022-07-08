В Севастополе открыли первую станцию для быстрой зарядки электрокаров

Сегодня, 8 июля, на парковке возле здания правительства Севастополя прошла торжественная церемония открытия новой станции быстрой зарядки для электромобилей.

Как рассказал директор департамента транспорта Павел Иено, в этом году правительство Севастополя установит 18 таких зарядок.

В настоящее время городскими властями уже выбрано 25 мест размещения, из которых севастопольские автолюбители смогут выбрать самые удобные.

Также Иено пояснил выбор первым местом размещения быстрой зарядки парковку у здания правительства. По словам главного транспортника, эта локация была признана самой удобной в связи с наличием всех технических условий для ее установки.

Напомним, еще в прошлом году наш город стал одним из пилотных городов по проекту развития электротранспорта в России.

Из федерального бюджета на развитие электротранспорта до 2024 года планировалось выделить 31,3 млрд руб. К 2030 году общие затраты должны были превысить 400 млрд руб.