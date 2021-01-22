Росгвардии пришлось спасать инфекционную больницу Севастополя от дебошира

Мужчина с ножом начал угрожать охраннику

Сотрудникам регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии пришлось успокаивать пьяного посетителя Севастопольской инфекционной больницы. Мужчина начал дебоширить и нападать на охранника, сообщает пресс-служба управления Нацгвардии в Севастополе.

Нацгвардию вызвал охранник медицинского учреждения, который сообщил, что на территорию больницы проник пьяный пожилой мужчина. Он спровоцировал конфликт, в ходе которого достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать дежурному охраннику.

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, 1965 года рождения и для дальнейшего разбирательства передали полицейским.

Напомним, в Севастополе пассажир одного из троллейбусов отказался надеть маску по просьбе водителя, не помогли и замечания пассажиров. Пришлось вызывать Росгвардию.

Фото: Денис Михайленко

Ольга Сурикова