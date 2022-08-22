В Севастополе задержали вандалов, наносивших рекламу наркотиков на Таврическую лестницу

Город Происшествия
22-08-2022
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В Севастополе полиция завела уголовное дело за повреждение объекта культурного наследия регионального значения «Таврическая лестница». За данное преступление задержаны двое местных жителей. 

Установлено, что в июне двое 19-летних парней, один из которых ранее судим за кражу,  наносили аэрозольной краской трафаретную рекламу наркотических средств на стены домов и городских сооружений. Так они решили подзаработать. От их рук пострадала и Таврическая лестница.

Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Севастополе недавно привлекли к ответственности двух молодых людей за рекламу наркотических средств. Они в день наносили по 100 надписей.

Ольга Сурикова

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