Как Севастополь отметил День флага

В Севастополе, несмотря на многочисленные украинские провокации в виде атак дронов на военные объекты, торжественно отпраздновали День флага.

С утра на Константиновской батарее прошла торжественная церемония поднятия флага российского триколора.

«Сегодня, когда наши войны сражаются с неонацизмом на Украине, они сражаются под нашим российским триколором. И они обязательно победят. Когда человек, когда любой россиянин смотрит на триколор, он внутри себе говорит: «Я русский! Я — россиянин! И я горжусь этим». Какие бы невзгоды ни приходили на нашу землю, мы такой народ, который всегда может объединиться вокруг своего лидера — Президента Российской Федерации Владимира Путина. Объединиться вокруг своего флага, вокруг своего гимна и, как всегда это было на протяжении веков в истории, победить. Поэтому, дорогие друзья, с Днём Государственного флага Российской Федерации!», — сказал в приветственном слове губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С поздравлением к севастопольцам обратился и вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев:

«Почитание флага и уважение к нему – один из символов современной, динамично развивающейся, сильной и сплоченной России! Сегодня государственный флаг России поднимают в ознаменование спортивных побед, перед началом важных и торжественных мероприятий».

Провели мероприятия по случаю Дня флага и политические партии. Так, например, активисты ЛДПР раздавали севастопольцам и гостям города сувенирные флаги России на память о празднике.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЛДПР, пресс-служба правительства Севастополя