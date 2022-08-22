Севастопольцы стали массово жаловаться на американскую бабочку

Жителя Севастополя в соцсетях подняли проблему с поражением деревьев американской белой бабочкой. Пост в соцсети Вконтакте в группе «Черный список Севастополя» опубликовали жители Гагаринского района.

«Который месяц просим УК Гагаринский 2 и правительство города обработать деревья от американской бабочки! ПОР, 52 А», — написал автор поста.

И в комментариях сразу же начали присоединяться жители других улиц и районов города, где также растения окутал вредитель: Косарева, Корчагина, Шевченко, Героев Бреста, проспект Генерала Острякова, Генерала Мельника, Балаклава.

«Под этими деревьями и ходить боязно, того и гляди, чтоб за шиворот», — написала одна из участниц обсуждения Аннаит Ульянченко.

Напомним, ранее глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказывал о планах вовремя обработать деревья от американской белой бабочки.

Ольга Сурикова