В Севастополе задержали пьяного угонщика

Товарищ его успел сбежать

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который находился в угнанной машине в пьяном состоянии.

В пресс-службе ведомства рассказали, что силовики, патрулируя территорию в районе мыса Фиолент, заметили припаркованное авто, которое значилось в розыске. Возле машины находились двое молодых людей, которые при виде правоохранителей попытались скрыться.

Одного из них, 2003 года рождения, удалось задержать.

Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка.

Напомним, в Севастополе правоохранителям неоднократно приходилось задерживать угонщиков, которые совершали преступление в пьяном состоянии, и часто они пытаются уйти от погони.

Ольга Сурикова