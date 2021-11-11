В центре Севастополя горел заброшенный трехэтажный дом

Объект много лет было пристанищем для бездомных

В Севастополе вечером 10 ноября случился пожар в частном доме на Новороссийской. Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступил в 18:06.

По прибытии пожарными было установлено, что горит заброшенное трехэтажное здание, пламенем охвачен верхний этаж, была угроза распространения на соседний дом.

«В кратчайший срок пламя было локализовано, открытое горение устранено. Полная ликвидация пожара произведена в 19 часов 41 минуту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются. На место были вызваны также сотрудники служб «103» и «104».

Соседи с близлежащих домов в соцсетях рассказали, что в этом доме десять лет назад жил художник. После его смерти здание долгое время пустовало, а потом в нем обосновались бомжи и асоциальные личности.

Напомним, недавно на пожаре в частном доме на Курчатова погиб человек.

Ольга Сурикова