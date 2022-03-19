В Севастополе задержали пьяного угонщика

Не смог пройти мимо машины без сигнализации

В Севастополе полицейские задержали 19-летнего парня за угон отечественного автомобиля. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что местный житель ночью решил покататься на чужой машине. Он воспользовался отсутствием охранной сигнализации на припаркованном автомобиле «ВАЗ-21063», проник в авто. Завел его замыканием проводов зажигания и уехал.

После того, как закончился бензин, он бросил «Жигули» в районе улицы Пожарова и скрылся.

Однако оперативникам удалось установить личность угонщика и задержать его. Мотив своего поступка он не смог объяснить, так как в тот момент был пьян. На него завели уголовное дело.

Напомним, в Севастополе мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.

Ольга Сурикова