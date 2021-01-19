В Севастополе пьяный угонщик разбил машину девушки брата

Машину он бросил в одном из дворов города

В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика, который успел попасть в дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В ведомстве рассказали, что 30-летний севастополец после вечернего застолья со своим младшим братом и его сожительницей решил тайком покататься по городу.

Когда все уснули, он взял у женщины ключи от её автомобиля «КИА» и скрылся. Во время ночных гонок мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, повредив угнанную иномарку.

Хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

Оперативники обнаружили угнанный автомобиль в одном из дворов и задержали подозреваемого.

«Мужчина имел явные признаки опьянения, от требования о прохождении медицинского освидетельствования отказался. Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу», — отметили в пресс-службе.В отношении правонарушителя составлен административный протокол за отказ пройти освидетельствование. А также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Севастополе инспекторы ДПС задержали пьяного сотрудника СТО, подозреваемого в угоне автомобиля клиента.