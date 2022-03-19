В России подали заявку на товарный знак «Дядя Ваня», похожий на McDonald’s

Как рекомендовал спикер Госдумы Вячеслав Володин

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В России компания, занимающаяся выпуском консервов «Русское поле – Логистик», направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего в себя изображение буквы «В», переделанной из бренда сети ресторанов McDonald’s, пишет РИА Новости.

Заявка поступила в Роспатент 12 марта и пока не рассмотрена. Заявитель планирует зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее.

Напомним, McDonald’s после начала военной спецоперации на Украине объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. Своим сотрудникам они пообещали сохранять заработную плату.

Ольга Сурикова