В Севастополе задержали иностранного студента, который совершал покупки с чужой банковской карты

Подозреваемым оказался 23-летний гражданин Мали, который приехал в город для обучения в местном ВУЗе.

Установлено, что молодой человек после окончания занятий нашел на остановке общественного транспорта оставленную без присмотра банковскую карту и забрал её себе. Он совершил несколько покупок и вечером передал карту одному из друзей, попросив купить продукты, не сообщив, что карта принадлежит другому человеку. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Малийца задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Анна Левина