В Севастополе замначальника отдела по вопросам миграции не сдавал нелегалов в кафе за обещанные обеды

Замначальника отдела по вопросам миграции подозревается в превышении полномочий при проведении мероприятий в сфере миграции

Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району органами. Он подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Фигурант при общении с коллегами узнал о грядущих проверках знакомого ему владельца кафе в районе Сапун-Гора, которого он ранее неоднократно привлекал к ответственности за нарушение миграционного законодательства. В результате во время нового рейда в помещениях общепита правонарушений выявлено не было, так как они были предупреждены и успели скрыть факт наличия нелегалов.

За это замначальника получил за это безвозмездные услуги по предоставлению ему готовых блюд и продуктов питания. Однако УФСБ и Служба Безопасности не дали ему насладиться обедами.

Вину сотрудник полиции признал, в кафе все-таки нагрянула проверка и выявила нарушения в сфере миграции.

Устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности подозреваемого.

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