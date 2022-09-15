В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 238 человек

В Севастополе по состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 238 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 71 года.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 494 человека, выздоровели 88 286.