В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 238 человек

COVID-19
15-09-2022
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В Севастополе по состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 238 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 71 года. 

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 — с подтвержденным COVID-19.    

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.   

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 494 человека, выздоровели 88 286.

 

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