В Севастополе определили подрядчика по ремонту площади Восставших

В середине сентября определен подрядчик по ремонту площади Восставших, а сами работы должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщил глава горхоза Евгений Горлов в эфире радио «КП-Севастополь».

«Вчера провели процедуру, определили подрядную организацию, в ближайшее время начнём выполнять работы», — сказал директор департамента.

Как отмечалось ранее, ремонта ждут две зоны общего пользования, расположенных посреди транспортных артерий площади. О благоустройстве территорий, прилегающих к Первой городской больнице, рынку «Чайка» и гостинице «Крым» речи не идет.

Напомним, готовое эскизное решение по ремонту площади было представлено в марте прошлого года. Тогда сообщалось, что благоустройство будет выполнено в стиле «общего духа Севастополя».

Дмитрий Островский