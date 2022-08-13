Правительство Севастополя «подвинет» торговцев на площади 50-летия СССР

Но не всех

На заседании правительства Севастополя утвердили проект планировки и межевания площади 50-летия СССР с прилегающей территорией.

В рамках межевания было выделено 7 земельных участков общей площадью 2977 кв. м. Внутри этой территории планируется образование квартала с видом разрешенного использования «предпринимательство» площадью 1555 кв. м.

«Существующие объекты капитального строительства, состоящие на кадастровом учёте, которые не вошли в границы образуемого участка, также предлагаются к изъятию в связи с необходимостью организации комфортной пешеходной связи», — рассказал директор департамента архитектуры Максим Жукалов.

Тем не менее, было принято оставить рядом с кинотеатром «Россия» кафе, которое изначально планировалось убрать, при этом часть неиспользуемого участка предприниматель передаст городу. Еще одному предпринимателю оставили участок под спортивный объект.

«Мы этот хаос торговый сворачиваем, создаём один объект, который там позволителен по высотности и по объёму, чтобы там в будущем организовать торговые места для предпринимателей, — вся остальная площадь благоустраивается, плюс там правильно организовываются заезды», — подытожил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, работники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели рейд по борьбе со стихийной торговлей на площади 50-летия СССР. На незаконно торгующих составлено несколько протоколов.

Дмитрий Островский