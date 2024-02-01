В Севастополе за паводками будут следить через камеры

В правительстве Севастополя приняли решение подключить 60 камер к системе «Аргус» для наблюдения за паводками и пожарами в лесу.

Но не только этими камерами наполнится городская система. Еще в 2024 году 800 камер планируется подключить к сервису распознавания лиц и госномеров на автомобилях.

Также в 2024 правительство Севастополя на 2000 увеличит количество своих «глаз» в общественных местах с круглосуточной передачей данных и их хранением. В 2025 за жителями и гостями будут следить еще 3000 камер, а еще 800 будут распознавать лица и номера.

Напомним, количество камер с системой распознавания лиц, установленных на улицах города, за 2022 год возросло почти в 10 раз: с 69 до 500. А также в Севастополе определили 20 мест для передвижных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.