Российские военкоры и украинские спецслужбы сообщают о повреждении ракетного катера «Ивановец»

Телеграм-каналы экс-сотрудника пресс-службы минобороны Михаила Звинчука «Рыбарь» и «Военный осведомитель» сообщили о повреждении на рейде озера Донузлав ракетного катера ЧФ РФ «Ивановец». По словам военкоров, катер был атакован надводными беспилотниками.

«Один из безэкипажных катеров подорвался прямо у борта катера, повредив его. Данных о степени урона на данный момент нет», — сообщает «Рыбарь».

Также в сети распространяется видео, опубликованное СБУ, на котором изображена атака на неустановленный ракетный катер. Подлинность этого видео установить невозможно.

«В результате массированной атаки надводных дронов-камикадзе катер получил несколько прямых попаданий, в том числе в район расположение ПКР П-270 «Москит»», — пишет «Военный осведомитель».

Напомним, 4 ноября прошлого года ВСУ атаковали судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты, одна повредила корабль, находящийся в ремонте.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует РИА Новости.